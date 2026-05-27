27 мая 2026 14:00

В Башкирии осудят мужчину за взятку инспектору ГАИ при постановке авто на учет

Мужчина заплатил 20 тысяч рублей за регистрацию сломанного «Урала» для продажи в Кыргызстан
Дарья КИНЗИКЕЕВА
62-летний житель Салавата пытался подкупить инспектора ГИБДД в Нефтекамске за транзитные номера.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Нефтекамска утвердила обвинительное заключение против 62-летнего жителя Салавата, обвиняемого в покушении на дачу взятки. В марте 2026 года мужчина решил продать грузовой автомобиль «Урал», находившийся в Удмуртской Республике, своему знакомому из Кыргызстана. При осмотре выяснилось, что большегруз сломан и требует транспортировки за пределы России.

При постановке на учет для получения транзитных номеров в территориальном отделе ГАИ инспектор выявил недостатки в документах и отсутствие диагностической карты, что препятствовало регистрации. Тогда продавец, находясь в служебном кабинете, положил на тумбочку под столом инспектора 20 тысяч рублей. Сотрудник полиции незамедлительно сообщил о попытке взятки в дежурную часть.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направлено в Нефтекамский городской суд для рассмотрения по существу.

