В Уфе на набережной Белой построят пятиэтажный отель за 800 млн рублей

В Уфе на набережной реки Белой построят пятиэтажный отель стоимостью 800 млн рублей. Проект инициирован компанией «Хевнс Гарден» и реализуется в рамках сотрудничества Башкирии с Ташкентской областью Узбекистана.

Основную часть инвестиций предоставят узбекские партнеры. Проект прошел стадию общественных слушаний, получил одобрение Инвестиционного комитета и статус приоритетного. Администрация Уфы окажет инвестору содействие в оформлении земельного участка. После открытия гостиницы в городе появится около 100 новых рабочих мест. Сроки строительства не уточняются.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Хевнс Гарден» зарегистрировано в Уфе в марте 2026 года, учредителями выступили граждане Узбекистана.

