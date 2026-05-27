Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит27 мая 2026 13:00

В Уфе на набережной Белой построят пятиэтажный отель за 800 млн рублей

Пятиэтажная гостиница на набережной Уфы создаст 100 рабочих мест
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Узбекские инвесторы вложат 800 млн рублей в строительство отеля на набережной Белой.

Узбекские инвесторы вложат 800 млн рублей в строительство отеля на набережной Белой.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе на набережной реки Белой построят пятиэтажный отель стоимостью 800 млн рублей. Проект инициирован компанией «Хевнс Гарден» и реализуется в рамках сотрудничества Башкирии с Ташкентской областью Узбекистана.

Основную часть инвестиций предоставят узбекские партнеры. Проект прошел стадию общественных слушаний, получил одобрение Инвестиционного комитета и статус приоритетного. Администрация Уфы окажет инвестору содействие в оформлении земельного участка. После открытия гостиницы в городе появится около 100 новых рабочих мест. Сроки строительства не уточняются.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Хевнс Гарден» зарегистрировано в Уфе в марте 2026 года, учредителями выступили граждане Узбекистана.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.