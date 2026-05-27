Крупный град и ураган обрушатся на Башкирию

В Башкирии 27 мая прогнозируют очень сильные дожди, грозы и порывы ветра до 26 м/с. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии 27 мая объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. По информации председателя Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилла Первова, во второй половине дня и вечером в отдельных районах ожидается опасная метеообстановка.

Синоптики прогнозируют очень сильные дожди, ливни с грозами, крупный град и шквалистый ветер. Скорость порывов может достигать 26 метров в секунду.

Жителей республики попросили соблюдать осторожность во время непогоды. Автомобилистам рекомендуют не оставлять машины рядом с деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередачи. Во время грозы и сильного ветра лучше избегать открытых пространств и по возможности оставаться в помещениях.

В экстренных ситуациях жителям Башкирии советуют обращаться по единому номеру службы спасения 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.