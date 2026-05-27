В Уфе водитель самоката сбил 14-летнюю школьницу

Школьница пострадала в Уфе после наезда самоката на тротуаре 26 мая.

В Калининском районе Уфы водитель самоката сбил 14-летнюю школьницу. ДТП произошло около 18:00.

Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, водитель электросамоката двигался по тротуару со стороны проспекта Октября в сторону улицы Российская и совершил наезд на пешехода, который шел слева направо по ходу движения самоката. Пострадавшую девочку с травмами доставили в больницу.

Госавтоинспекция Уфы начала административное расследование по факту происшествия.

