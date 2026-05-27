Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит27 мая 2026 11:00

Уфа потратит более 10 млн рублей на инвентаризацию деревьев и кустарников

Подрядчик до 20 ноября должен пересчитать и оценить состояние зеленых насаждений в Уфе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Более 10 млн рублей выделено из бюджета Уфы на подсчет пород, возраста и состояния деревьев.

Более 10 млн рублей выделено из бюджета Уфы на подсчет пород, возраста и состояния деревьев.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы объявило конкурс на инвентаризацию зеленых насаждений на определенных участках города. Подрядчик до 20 ноября должен оценить состояние деревьев и кустарников, уточнить их породы и возраст, а также подсчитать, сколько из них нужно вырубить, кронировать или сохранить.

Финансирование в размере более 10 миллионов рублей выделено из городского бюджета. Заявки на участие принимаются до 1 июня, победитель будет определен 3 июня.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.