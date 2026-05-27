Уфа потратит более 10 млн рублей на инвентаризацию деревьев и кустарников

Более 10 млн рублей выделено из бюджета Уфы на подсчет пород, возраста и состояния деревьев.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы объявило конкурс на инвентаризацию зеленых насаждений на определенных участках города. Подрядчик до 20 ноября должен оценить состояние деревьев и кустарников, уточнить их породы и возраст, а также подсчитать, сколько из них нужно вырубить, кронировать или сохранить.

Финансирование в размере более 10 миллионов рублей выделено из городского бюджета. Заявки на участие принимаются до 1 июня, победитель будет определен 3 июня.

