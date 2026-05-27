В Башкирии троих участников банды осудили за похищение человека и вымогательство

Жертву избивали битой и стреляли из страйкбольного автомата, но она смогла сбежать. Фото: Олег ЗОЛОТО.

В Октябрьском вынесен приговор троим местным жителям, признанным виновными в похищении человека и вымогательстве. Следствие установило, что в ноябре 2024 года двое мужчин из-за финансовых разногласий со знакомым решили потребовать у него 69 тысяч рублей. Они привлекли еще четверых сообщников, подкараулили жертву на улице, силой усадили в машину и вывезли за город.

Похитители надели на мужчину наручники, избили его битой, стреляли из страйкбольного автомата и светозвукового пистолета. Под давлением потерпевший отдал телефон и пароли от банковских приложений, но затем сбежал, добежал до трассы и на попутке доехал до полиции.

Суд приговорил троих подсудимых к лишению свободы на сроки 5 лет 8 месяцев, 6 лет и 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В отношении остальных трех соучастников уголовные дела выделены в отдельное производство.

