За сутки в Башкирии зарегистрировали 3 лесных пожара

Два лесных пожара вспыхнули в Краснокамском районе.

За минувшие сутки в Башкирии зафиксировали сразу три лесных пожара. Один из них произошел в Учалинском районе, еще два – в Краснокамском районе. Кроме того, по республике случилось 11 возгораний сухой растительности: горела трава в Уфе, Янауле, Нефтекамске (два пожара), Кумертау, а также в Кармаскалинском, Кушнаренковском, Калтасинском, Альшеевском, Стерлитамакском и Краснокамском районах.

С начала 2026 года в регионе возникло 13 очагов лесных пожаров. Огонь прошел более 86 гектаров. Также зарегистрировали 188 случаев загорания сухой травы на общей площади свыше 327 гектаров.

