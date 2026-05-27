В Башкирии закончились деньги на субсидии для лагерей

Регистрация на четвертую смену только открылась, а лимит уже выбрали на первые заезды. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии родители жалуются на несправедливую ситуацию с субсидиями на детский летний отдых. По их словам, регистрация на четвертую смену в лагеря только открылась, но все выделенные деньги уже разобрали на первые заезды.

В администрации Уфимского района пояснили, что прием заявлений на компенсацию части стоимости путевок временно закрыт, так как лимит средств, выделенный району на 2026 год, полностью распределили. Субсидии дают только в пределах того финансирования, которое получил муниципалитет, а в этом году заявок подали больше, чем позволял выделенный объем.

Управление образования уже направило обращение в Министерство просвещения Башкирии с просьбой выделить дополнительные средства. Как только финансирование поступит, подать заявление снова можно будет в системе «Отдых и оздоровление Республики Башкортостан». Еще один вариант – компенсацию могут получить, если кто-то из родителей вернет деньги за неиспользованные путевки, тогда освободившиеся средства перераспределят, сообщает UfacityNews.ru.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.