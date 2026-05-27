Прокуратура Башкирии добилась для рабочего 400 тысяч рублей за травму

Суд взыскал с работодателя компенсацию морального вреда, деньги уже выплатили пострадавшему.

Прокуратура Стерлитамака подала иск в защиту работника, который пострадал на производстве. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина требовал выплатить ему компенсацию за вред здоровью.

Суд установил, что с марта 2023 года он работал резчиком на пилах в одном из обществ с ограниченной ответственностью, но в июле 2024 года при выполнении своих обязанностей рабочий травмировал ногу. По заключению медиков, вред здоровью признан средней тяжести. Причиной несчастного случая стала вина должностных лиц предприятия, которые отвечали за организацию производственного контроля, а также за соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда.

Суд согласился с доводами прокуратуры и взыскал с работодателя в пользу пострадавшего 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Деньги выплачены мужчине полностью.

