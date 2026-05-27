Радий Хабиров поздравил мусульман Башкирии с Курбан-байрамом

Хабиров отметил вклад мусульманской уммы Башкирии в межнациональный мир и духовное образование.

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к верующим республики с поздравлениями по случаю Курбан-байрама - одного из главных праздников в исламе. В своем обращении он подчеркнул, что современный мир меняется, но традиционные ценности остаются незыблемыми.

Руководитель региона отметил, что мусульманская умма Башкирии всегда следовала заветам предков, внося большой вклад в развитие духовного образования, поддержание межнационального мира и добрососедства в республике. Радий Хабиров особо выделил роль священнослужителей, чьи наставления помогают жителям находить силы для преодоления жизненных трудностей.

В эти благословенные дни верующие возносят молитвы Всевышнему о здравии своих семей и защитников Отечества, а также о процветании Башкирии и всей России. Глава республики поблагодарил мусульманские общины за активную общественную работу и воспитание подрастающего поколения. В завершение Радий Хабиров пожелал всем жителям республики крепкого здоровья, мира, а их домам - любви, согласия и звонкого детского смеха.

