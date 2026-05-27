В уфимском Инорсе строительство новой поликлиники пока не согласовали

Жители уфимского микрорайона Инорс пожаловались властям на нехватку врачей. Население здесь быстро растет, дома «растут как грибы после дождя», а вместе с ними увеличивается нагрузка на поликлинику и ее сотрудников.

В отделе развития имущественного комплекса Минздрава Башкирии ответили, что из-за активной застройки и роста числа жителей Калининского района строительство новой поликлиники включили в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения» на 2026-2030 годы. Но пока проект не согласовали. Причины оказались в ограниченных лимитах и критериях, которые исключают из программы объекты, планируемые к стройке в столичных городах.

Главный врач больницы №13 Булат Гарифуллин сообщил, что в инорсовском филиале на улице Сельская Богородская, 47/1 сейчас ведут прием эндокринолог, гастроэнтеролог и невролог. Неотложную помощь оказывают в день обращения. В Минздраве республики подчеркнули, что больница постоянно ищет врачей.

- Кадровый вопрос пока не закрыт, но продолжаются работы над его решением, - сообщили в минздраве РБ.

