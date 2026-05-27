Погода в Башкирии на Курбан-Байрам: местами град и ливни с грозами

В Башкирии метеорологи прогнозируют 27 мая кратковременные дожди с грозами. В выходной день, объявленный в республике в честь праздника Курба-Байрам, прогнозируется значительное похолодание – ночью столбики термометров опустятся до +11, +16°С. Ветер будет южный, умеренный.

По данным Башгидрометцентра в светлое время суток в регионе возможны местами ливни с грозами и град. В отдельных районах днем прогнозируется шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха днем 27 мая составит +21, +27°С.

