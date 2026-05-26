В Башкирии 12-летняя девочка застряла в веревочной лестнице на площадке

Фото: госкомитет РБ по ЧС

Сегодня днем, 26 мая, в Службу спасения в Сибае позвонила обеспокоенная мама 12-летней девочки. Ребенок застрял в веревочной лестнице на детской площадке и не мог самостоятельно выбраться.

Как сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС, прибывшие на место спасатели освободили девочку. В дальнейшем ребенка увезли в больницу на скорой помощи.

- Благодаря профессиональным и аккуратным действиям наших спасателей перекладина была осторожно отогнута, и ребенка освободили. Сразу после этого девочку передали бригаде скорой медицинской помощи, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

