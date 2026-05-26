В Уфе на улице Октябрьской революции загорелась крыша заброшенного дома

Фото: МЧС по РБ

Сегодня вечером, 26 мая, в Уфе на улице Октябрьской революции загорелась крыша дома. Как сообщили в соцсетях местные жители, в доме никто не живет – он фактически заброшен.

По словам очевидцев, сотрудники пожарной охраны оперативно прибыли на место пожара и начали тушить возгорание. Около полыхающего здания моментально собралась толпа прохожих. Многие снимали пожар на камеры мобильных телефонов и выкладывали кадры в соцсети.

Фото: max.ru/ufa_rb

По данным МЧС по Башкирии, обошлось без погибших и пострадавших. На данный момент тушение пожара продолжается: задействованы 8 единиц техники и 32 человека личного состава.

- Пожар локализован, принимаются все необходимые меры для его ликвидации, - прокомментировали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

