В Уфе полиция и волонтеры разыскивают пропавшую 43-летнюю Резеду Загитову

Фото: vk.com/lizaalert_bashkortostan

Сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан» разыскивают пропавшую без вести 43-летнюю Резеду Загитову. Как сообщили в сообществе добровольцев, женщина вышла из дома в Уфе сегодня, 26 мая, и не вернулась.

В день пропажи 43-летняя Резеда Загитова (Музипова) была одета в светло-желтый пиджак, белую кофту, голубые джинсы и коричневые ботинки.

Приметы пропавшей: рост 156 см, нормального телосложения, светлые волосы, карие глаза.

Всех, кто видел Резеду Загитову, либо обладает информацией о ее местонахождении, просят позвонить в полицию по номеру 112. Либо сообщить волонтерам «Лиза Алерт» по телефону: 8-800-700-54-52. В поисках пропавшей женщины требуются добровольцы.

