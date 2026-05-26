В Башкирии на сельской дороге насмерть сбили 58-летнего пешехода

В ночь на вторник, 26 мая, в селе Раевский Альшеевского района, на улице Космонавтов 35-летняя женщина за рулем «Лада Приора» сбила 58-летнего местного жителя. По предварительной информации он шел по проезжей части.

Как сообщили в ГАИ по Башкирии, мужчину госпитализировали в больницу на скорой помощи, но через некоторое время он скончался. Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники дорожной полиции.

Как напомнили в ГАИ по Башкирии, в темное время пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы в одежде.

- Водителям же следует быть предельно внимательными на загородных трассах и соблюдать скоростной режим, - отметили в пресс-службе ведомства.

