Не менее пяти ударов молотком: жителя Башкирии арестовали за жесткое убийство 32-летнего соседа

22-летнему жителю села Красная горка Нуримановского района Башкирии накануне заключили под стражу по обвинению в убийстве соседа.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК, по версии следствия он забил насмерть своего 32-летнего соседа. 19 мая они вместе употребляли спиртное и между ними возник конфликт: мужчины разругались и разошлись. На следующий день обвиняемый пришел домой к соседу и нанес ему не менее пяти ударов молотком по голове.

- От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. О содеянном обвиняемый самостоятельно сообщил в полицию и дождался приезда правоохранителей, - сообщили в пресс-службе Следкома по Башкирии.

Следователям 22-летний обвиняемый позднее рассказал, что затаил обиду на знакомого и решил таким образом отомстить обидчику. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- Следователями проведены осмотр места происшествия и проверка показаний на месте с участием обвиняемого, в ходе которой он подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается сбор доказательств по делу, - сообщили в региональном СК.

