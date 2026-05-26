В Уфе в ночь на 29 мая полностью перекроют Восточный выезд

Ограничения связаны с установкой конструкций автоматизированных систем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Уфе временно перекроют Восточный выезд. Ограничения будут действовать 29 мая с полуночи до 5 утра.

По данным министерства транспорта Башкирии, движение закроют по всем направлениям. Въехать будет нельзя ни со стороны проспекта Салавата Юлаева, ни с федеральной трассы М-5 «Урал», ни со стороны села Федоровка.

В ведомстве пояснили, что это связано с монтажом конструкций для автоматизированных систем управления дорожным движением. Водителям советуют заранее продумывать маршруты.

