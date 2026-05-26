26 мая 2026 11:20

В Башкирии осудят уфимца, похитившего человека и вымогавшего у него 1 млн рублей

Дарья КИНЗИКЕЕВА
Остальные участники банды уже получили длительные сроки, теперь очередь дошла до фигуранта.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии будут судить 35-летнего жителя Уфы. Ему вменяют похищение человека и вымогательство.

По версии следствия, в сентябре 2018 года мужчина вместе с тремя приятелями в кафе «Космошоп» в Уфе силой посадили незнакомого человека в автомобиль, вывезли его в лес за городом и начали требовать больше 1 миллиона рублей. Чтобы жертва не сомневалась в серьезности их намерений, они его избили, угрожали и даже снимали все на камеру.

Больше 7 лет обвиняемый прятался от правосудия, но оперативники все-таки нашли его и доказали причастность. Теперь его дело передали в Орджоникидзевский районный суд Уфы. Ранее остальные соучастники уже получили длительные сроки.

