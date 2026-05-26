Житель Башкирии пытался пронести в суд шаурму с наркотиками

Пристав заметил подозрительные свертки на экране спецустановки и вызвал полицию. Фото: ГУФССП России по Республике Башкортостан.

В Башкирии мужчина попытался пронести в здание суда шаурму, но не простую, а с начинкой из наркотиков. Молодой человек пришел на заседание по своему делу, но на входе его остановил судебный пристав, который сказал пройти подсудимому досмотр и сдать все, что запрещено.

Мужчина заявил, что ничего такого у него нет, но пристав решил проверить. С помощью специальной установки он заглянул в пакет с едой, и внутри шаурмы обнаружились аккуратные свертки с каким-то порошком. Пристав сразу понял, что это что-то запрещенное, и вызвал полицию.

Экспертиза позже подтвердила, что порошок является настоящим наркотиком. Теперь, помимо старого дела, мужчине вменили еще одно.

