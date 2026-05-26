Житель Башкирии создал фейковый аккаунт бывшей жены и выложил ее интимные фото

На странице он также раскрыл конфиденциальную информацию о здоровье бывшей супруги.

Мировой судья судебного участка №4 по Кумертау вынес приговор 37-летнему местному жителю. Его признали виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в феврале 2026 года мужчина создал в социальной сети аккаунт, используя личные данные своей бывшей жены. На этой странице он разместил ее фотографии, в том числе интимного характера. Также он раскрыл конфиденциальную информацию о состоянии ее здоровья.

Мужчина полностью признал вину. Суд учел неотбытую часть дополнительного наказания по предыдущему приговору, и в итоге мужчину приговорили к 120 часам обязательных работ. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года 4 месяца и 25 дней.

