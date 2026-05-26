В Башкирии насчитывается больше 75 тысяч многодетных семей

Башкирия лидирует по количеству семей с тремя и более детьми.

Башкирия стала лидером в России по числу многодетных семей. Сегодня в республике насчитывается более 75 тысяч таких семей. Об этом в программе «Честно говоря» на канале БСТ сообщила заместитель министра труда Башкирии Ирина Небогатова.

Она подчеркнула, что это один из лучших показателей по стране. По данным чиновницы, в регионе также на 2,6 процента выросло число заключенных браков и почти на четверть снизилось количество разводов.

Добавим, что младенческая смертность в республике тоже падает.

