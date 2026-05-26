У жителей села Акбердино уже 10 дней нет холодной воды из-за поломки насоса

Жителям посоветовали пользоваться родником «Яппар» или водоматами.

Жители села Акбердино Иглинского района Башкирии уже более десяти дней сидят без холодной воды. Местный житель написал жалобу в прокуратуру, администрацию района и другие инстанции. Он рассказал, что причиной остановки подачи воды стала поломка насоса. Администрация Акбердинского сельсовета бездействует, ссылается на невозможность быстрого ремонта и переносит сроки на следующую неделю.

В администрации Иглинского района пояснили, что из-за большого разбора воды у жителей некоторых улиц Акбердино может снижаться давление в трубах, а сети считаются бесхозными, но в мэрии рассматривают вопрос об их оформлении, чтобы потом передать на обслуживание в водоканал.

Жителям пока посоветовали пользоваться альтернативными источниками воды – родником «Яппар» или водоматами.

