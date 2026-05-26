Известный уфимский адвокат посоветовал, как справиться с интернет-зависимостью

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Уфимский адвокат Роман Петров предложил свой способ, как избежать развития интернет-зависимости.

Мы задали нашему постоянному эксперту вопрос: «Не много ли вам цифровой информации, как с этим справляетесь и ограничиваете ли себя в цифровом потреблении?».

Чтобы не попасть в зависимость от соцсетей, по мнению Романа Петрова, нужно поставить для себя границы при потреблении контента.

- Я поставил себе четкие границы: не читаю абсолютно все подряд и выбираю для себя один конкретный ресурс. То есть, чтобы не перегружать себя, я подписан на несколько каналов, и слежу, чтобы они не дублировались. Допустим, один-два канала с новостями, которые публикуют в коротком формате новости. Ну и плюс те, которые касаются моей работы.

Фото: соцсети

Читаю любимую «Комсомольскую правду», естественно, еще пару федеральных СМИ. И я убрал весь развлекательный контент, у меня нет ни одной такой подписки. И все. В отпуске стараюсь вообще убирать любую лишнюю информацию, держу телефон подальше, потому что иначе просто утонешь, - говорит адвокат Роман Петров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.