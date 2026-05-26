Шквалистый ветер и грозы обрушатся на Башкирию

Автомобили лучше не оставлять у фасадов зданий, так как возможен обрыв кровли и обшивки.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Уфе с 20 часов 26 мая до 20 часов 27 мая ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не предвидится. Ветер южный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – от +12 до +14 градусов.

Днем возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер сменится на юго-западный, его скорость составит 7-12 метров в секунду. Местами прогнозируют шквалистое усиление ветра – до 18 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +24…+26 градусов.

В УГЗ Уфы обратились к жителям с просьбой соблюдать осторожность. При сильном ветре не нужно находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами и зданиями.

