В Башкирии родители с двумя детьми смогут вернуть часть подоходного налога

Заявление можно подать с 1 июня, деньги перечислят после комплексной проверки имущества.

Отделение Социального фонда России по Башкирии с 1 июня начнет принимать заявления на новую семейную выплату. Получить ее смогут родители, которые воспитывают двух и более детей и в 2025 году платили налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда. Выплата предназначена для семей с невысоким доходом. Она компенсирует часть уплаченного за прошлый год подоходного налога. Обратиться за ней могут оба родителя, независимо друг от друга и независимо от того, состоят они в браке или нет.

Чтобы получить выплату, среднедушевой доход семьи в 2025 году не должен превышать 23 673 рубля на человека. Это полтора прожиточного минимума, установленного в республике за прошлый год. Также проведут комплексную оценку имущества семьи – по аналогии с назначением единого пособия. Размер выплаты индивидуален. Его считают как разницу между уплаченным НДФЛ (13%) и налогом, пересчитанным по ставке 6%.

Например, если мама заплатила за год 78 тысяч рублей налога с дохода 600 тысяч, то при пересчете по ставке 6% получается 36 тысяч рублей. При соблюдении всех условий она сможет вернуть 42 тысячи рублей. Управляющий отделением СФР по Башкирии Фаниль Вахитов пояснил, что для назначения выплаты нужно, чтобы у заявителя в расчетном периоде были доходы, с которых уплачивался НДФЛ. К примеру, если женщина находится в текущем году в декрете, но в прошлом еще работала, то при соблюдении всех условий ей могут назначить выплату. Подать заявление можно будет уже с 1 июня.

