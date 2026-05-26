27 мая в Уфе парковки будут бесплатными

С 6 до 15 часов перекроют улицы Тукаева, Мустая Карима и парковку у мечети «Ляля-Тюльпан». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе в праздник Курбан-байрам платные парковки станут бесплатными. Как сообщили в министерстве транспорта Башкирии, это правило действует во все выходные и нерабочие праздничные дни.

Также 27 мая общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня. Кроме того, с 6 до 15 часов введут ограничения. Закроют для движения улицу Тукаева (от Цюрупы до Зайнуллы Расулева) и улицу Мустая Карима (от Чернышевского до Коммунистической).

Напомним, что завтра будет запрещена парковка на улице Комарова, вблизи мечети «Ляля-Тюльпан».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.