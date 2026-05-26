В Башкирии 45-летняя женщина ударила брата ножом в живот

Возбуждено уголовное дело о тяжком вреде здоровью.

Полицейские Благоварского района задержали женщину, которая ударила своего брата ножом в живот. Сообщение о 44-летнем мужчине с ножевым ранением поступило в полицию из больницы. Как рассказали в МВД, нападавшей оказалась 45-летняя сестра потерпевшего.

По предварительным данным, брат пил спиртное у нее дома, но потом между родственниками вспыхнула ссора. Мужчина хотел уехать домой за рулем, однко сестра не отдала ему ключи. В разгар конфликта женщина схватила со стола кухонный нож и воткнула его брату в живот.

Известно, что сельчанку отпустили домой под подписку о невыезде.

