НовостиПроисшествия26 мая 2026 9:00

В Башкирии 45-летняя женщина ударила брата ножом в живот

Родственники выпивали, а потом поругались из-за ключей от машины
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Возбуждено уголовное дело о тяжком вреде здоровью.

Полицейские Благоварского района задержали женщину, которая ударила своего брата ножом в живот. Сообщение о 44-летнем мужчине с ножевым ранением поступило в полицию из больницы. Как рассказали в МВД, нападавшей оказалась 45-летняя сестра потерпевшего.

По предварительным данным, брат пил спиртное у нее дома, но потом между родственниками вспыхнула ссора. Мужчина хотел уехать домой за рулем, однко сестра не отдала ему ключи. В разгар конфликта женщина схватила со стола кухонный нож и воткнула его брату в живот.

Известно, что сельчанку отпустили домой под подписку о невыезде.

