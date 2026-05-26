26 мая 2026

Во всех аудиториях для ЕГЭ в Башкирии установят камеры

Экзамены в этом году в Башкирии стартуют позже обычного
Дарья КИНЗИКЕЕВА
За сдачей ЕГЭ в Башкирии проследят камеры.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за сдачей ЕГЭ будут следить камеры. Об этом в интервью Центру управления регионом рассказала первый заместитель министра просвещения республики Светлана Антипина.

По ее словам, камеры устанавливают во всех аудиториях, обычно спереди и сзади, это нужно, чтобы экзамен прошел объективно. Ребята обычно не обращают на них внимания, заверила Антипина.

Напомним, в 2026 году итоговые экзамены для выпускников республики начнутся позже обычного. Первые ЕГЭ запланированы на 1 июня, а ОГЭ для девятиклассников стартуют со 2 июня.

