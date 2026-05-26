31 мая жители Башкирии увидят самую маленькую Голубую Луну в году

Микрополнолуние наступит 31 мая в 11:47 по Москве, а через 20 часов – апогей. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце мая жители Башкирии смогут увидеть сразу два редких явления, связанных с Луной. Об этом сообщил уфимский городской планетарий.

В воскресенье, 31 ма, наступит так называемая Голубая Луна. Это не астрономический термин, и с цветом спутника такое название не связано. Голубой Луной называют второе полнолуние в одном календарном месяце. Такое случается раз в два-три года.

Как рассказали в планетарии, лунный цикл (промежуток между полнолуниями) равен 29,5 дня, а это меньше, чем 30 или 31 день в обычном месяце. Первое полнолуние в мае было 1-го числа. Следующая Голубая Луна случится только 31 декабря 2028 года.

Второе майское полнолуние окажется еще и микрополнолунием. Луна будет находиться вблизи самой дальней от Земли точки своей орбиты – в апогее. Из-за этого спутник будет выглядеть примерно на 5,5 процента меньше и на 10,5 процента тусклее обычного. Микрополнолуние наступит 31 мая в 11:47 по московскому времени. А через 20 часов, 1 июня в 7:34, Луна пройдет апогей. В этот момент расстояние до Земли достигнет 406 368 километров – это наибольший показатель в году.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.