В Туймазинском районе Башкирии загорелась база нефтепродуктов

Мужчина пострадал при пожаре на нефтебазе в Башкирии.

В Туймазинском районе Башкирии произошел пожар на базе хранения нефтепродуктов. Сообщение о возгорании поступило поздно вечером в пожарную часть города Туймазы от диспетчера ГУ МЧС России по республике. Уточнялось, что огонь вспыхнул в селе Кандры.

К месту происшествия оперативно направили подразделения противопожарной службы Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, сотрудников МЧС России, а также пожарный поезд. После прибытия спасатели обнаружили открытое горение восьми наземных горизонтальных резервуаров, при этом произошло разливание горючих веществ.

Пожар удалось ликвидировать, но в результате случившегося пострадал 51-летний мужчина, однако от госпитализации он отказался. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.