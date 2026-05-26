Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит26 мая 2026 7:30

Жители Башкирии сдали 3,5 тонны мелочи на 3,1 млн рублей

За две недели жители Башкирии обменяли 3,5 тонны мелочи
Дарья КИНЗИКЕЕВА
По всей России собрали 55 миллионов монет на 252 миллиона рублей.

По всей России собрали 55 миллионов монет на 252 миллиона рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 6 по 18 апреля по всей стране проходила акция «Монетная неделя». Жители Башкирии сдали 756 тысяч монет на общую сумму более 3,1 миллиона рублей. Общий вес собранной мелочи составил почти 3,5 тонны, сообщили в Национальном банке.

Больше всего принесли монет номиналом 1 и 10 рублей. По данным нацбанка, они составили 56 процентов от всего объема.

Напомним, во время акции люди могли обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить сумму на банковский счет. Обычно за такую операцию банки берут комиссию, но во время акции обмен был бесплатным.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.