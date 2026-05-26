Жители Башкирии сдали 3,5 тонны мелочи на 3,1 млн рублей

По всей России собрали 55 миллионов монет на 252 миллиона рублей.

С 6 по 18 апреля по всей стране проходила акция «Монетная неделя». Жители Башкирии сдали 756 тысяч монет на общую сумму более 3,1 миллиона рублей. Общий вес собранной мелочи составил почти 3,5 тонны, сообщили в Национальном банке.

Больше всего принесли монет номиналом 1 и 10 рублей. По данным нацбанка, они составили 56 процентов от всего объема.

Напомним, во время акции люди могли обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить сумму на банковский счет. Обычно за такую операцию банки берут комиссию, но во время акции обмен был бесплатным.

