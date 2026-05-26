В Уфе будут работать 243 детских лагеря

Детям из трудных семей организуют профильные смены в семи загородных лагерях.

В Уфе готовятся к летней оздоровительной кампании. В управлении образования города сообщили, что этим летом будут работать 243 организации отдыха, среди которых – пришкольные и загородные площадки, палаточный лагерь и трудовые отряды. Отдохнуть и провести время с пользой смогут больше 110 тысяч детей.

Для активных ребят организуют походы в горы и сплавы по рекам – это ждет более 3,5 тысячи школьников, свыше 16 тысяч детей посетят музеи, театры и экскурсии. Кроме того, на базе лагерей пройдут грантовые проекты «Движения Первых» на общую сумму больше 30 млн рублей.

