В Башкирии вновь продают здание сельского клуба 1971 года постройки

Имущество уже выставляли на торги дважды, но покупателей не нашлось.

В Башкирии на торги выставили муниципальное имущество – здание сельского клуба в Краснокамском районе.

Согласно заявке, клуб находится в деревне Бачкитау. Здание построили в 1971 году, его площадь составляет 205,9 квадратного метра. В лот также входят земельный участок площадью 2 072 квадратных метра и здание котельной.

Начальная цена имущества - 205 тысяч рублей. Аукцион пройдет с понижением цены. Минимальная стоимость (цена отсечения) – 50% от начальной, то есть 102,5 тысячи рублей.

Заявки принимают до 21 июня на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ». Ранее это имущество уже выставляли на торги дважды, но оба раза покупателей не нашлось.

