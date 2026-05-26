За сутки в Башкирии один раз горела сухая трава

Сухая растительность горела на площади более 322 гектаров.

По оперативным данным Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям на утро 26 мая, за прошедшие сутки в республике зарегистрировали один пожар сухой растительности. Возгорание случилось в Краснокамском районе, которое оперативно потушили.

С начала 2026 года в регионе возникло 10 очагов лесных пожаров. Огнем пройдено больше 83 гектаров.

Кроме того, произошло 177 случаев возгорания сухой травы на общей площади более 322 гектаров. Все пожары ликвидировали.

