В Башкирии 26 мая запретили продажу алкоголя

Минторг РБ пояснил, что решение приняли для безопасности и порядка на школьных торжествах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Сегодня, 26 мая, в Башкирии действует запрет на продажу алкоголя. Причиной стали проходящие в школах праздники «Последний звонок».

В пресс-службе республиканского министерства торговли пояснили, что такое решение приняли для обеспечения безопасности и порядка во время массовых школьных торжеств. Запрет установлен законом «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в РБ». При этом закон не распространяется на кафе и рестораны, где спиртное продавать можно.

Аналогичные ограничения действуют в дни сабантуев, в День молодежи и в День знаний. Кроме того, время продажи алкоголя ограничивают и во время новогодних праздников.

