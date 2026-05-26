В Башкирии 26 мая прощаются со школой более 17,6 тысячи 11-классников

Мероприятия состоятся во всех городах и районах республики.

Сегодня, 26 мая, в городах и районах Башкирии проходит главный праздник выпускников школ – «Последний звонок». В этот день ребята символически прощаются со школой. Впереди у них важные экзамены, выбор профессии и незабываемый выпускной вечер.

Всего в республике последний звонок прозвенит для более чем 17,6 тысячи одиннадцатиклассников и более чем 54 тысяч девятиклассников.

В Уфе большой праздник для выпускников 11-х классов традиционно проведут на нижней площадке конгресс-холла «Торатау».

