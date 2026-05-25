Денис Ганиев покинул должность пресс-секретаря Радия Хабирова

Фото: соцсети Дениса Ганиева

Денис Ганиев покинул должность пресс-секретаря главы Башкирии Радия Хабирова. На этом посту он проработал меньше года. В разговоре с «КП-Уфа» Ганиев пояснил, что уволился по собственному желанию – в связи с переходом на новую работу. Куда именно, он не уточнил.

Ганиеву 43 года. Он из Нефтекамска. Ранее работал ведущим на телевидении: «Вся Уфа», ГТРК «Башкортостан». В 2022 году стал замом мэра Уфы Ратмира Мавлиева. В администрации башкирской столицы Ганиев курировал вопросы взаимодействия со СМИ. Пресс-секретарем Радия Хабирова он стал в конце октября 2025 года.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.