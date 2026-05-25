В Башкирии тракторист нашел в поле 122-мм снаряд

Снаряд уничтожили на месте и трагедии удалось избежать.

В Кармаскалинском районе Башкирии тракторист едва не попал в беду. Во время вспашки поля в 2 километрах от деревни Орловка он заметил на своем пути металлический предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Мужчина не растерялся и сразу позвонил спасателям.

В Башкирии обнаружили артиллерийский снаряд.

На вызов оперативно приехала специальная группа. Специалисты установили, что это артиллерийский снаряд калибра 122 мм со следами коррозии. Находку решили уничтожить прямо на месте: руководитель сельхозпредприятия вместе с сотрудниками полиции взорвали снаряд.

В администрации района поблагодарили тракториста за бдительность и правильные действия, а жителям напомнили: если нашли подозрительный предмет, то не трогайте его и сразу звоните 112.

