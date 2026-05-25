Стало известно, как будут работать медучреждения Башкирии на Курбан-байрам

В день Курбан-байрама, в среду 27 мая, медицинские учреждения Башкирии изменят график работы. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Так, поликлиники откроются в 8 утра и будут работать до 17 часов. Вызовы, в том числе неотложные, будут принимать до 16 часов. Пациентов с симптомами гриппа, ОРВИ и коронавируса примут в фильтр-боксах с 8 до 16 часов.

Женские консультации будут открыты с 8 до 16 часов. В это же время беременные смогут пройти УЗИ-скрининг. Прием биоматериалов новорожденных для неонатального и расширенного неонатального скрининга будет проходить с 8 до 16 часов по адресу: Уфа, улица Чернышевского, 41.

