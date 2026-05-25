Жительница Уфы перевела мошенникам-инвесторам 15 млн рублей

В полицию Уфы обратилась 48-летняя местная жительница. Она стала жертвой мошенников, которые убедили ее вложить крупную сумму под видом инвестиций.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, всё началось с интернет-сообщества пластического хирурга. Там женщина планировала сделать операцию за 300 тысяч рублей. Незнакомая девушка написала ей, рассказала о бизнесе и заработке на криптовалюте, а затем предложила попробовать себя в инвестициях.

Потом уфимку передали «куратору», который помог установить приложение, объяснил базовые инструкции и предложил внести стартовые 50 тысяч рублей. Увидев отчет о прибыли, женщина поверила в успех и стала вкладывать все больше. Самый крупный перевод составил 13,5 миллиона рублей, для которого она сняла наличные в банке. На вопрос сотрудника о цели снятия ответила, что деньги нужны на покупку квартиры.

Когда женщина захотела вывести «заработанное», «куратор» сказал, что средства «заморожены», и для разблокировки нужно внести еще 1 миллион рублей. После отказа аферисты начали угрожать ей уголовной ответственностью. Только тогда она поняла, что ее обманули.

