Башкирии судят банду, похитившую двоих жителей Благовещенска с оружием и битами

Из СИЗО главарь организовал подкуп потерпевшего, чтобы тот изменил показания. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии перед судом предстанут участники организованной преступной группы. Мужчин в возрасте от 31 до 41 года обвиняют в серии вымогательств, разбое, похищении человека, занятии высшего положения в преступной иерархии и подкупе потерпевшего.

В августе 2023 года в Благовещенске члены ОПГ похитили двоих местных жителей. Один из них оказался несовершеннолетним. Под надуманным предлогом, что те якобы совершили преступление, бандидты с оружием, бейсбольными битами и монтировками потребовали по 1,5 миллиона рублей с каждого. Кроме того, фигуранты угнали автомобиль с инструментами отца подростка – ущерб превысил 280 тысяч рублей. Родителям школьникаони угрожали расправой и уничтожением имущества, вымогая деньги. Передать средства не удалось, так как мать мальчика обратилась в полицию.

В сентябре 2023 года те же фигуранты под надуманным предлогом вымогали у другого жителя Благовещенска 125 тысяч рублей. Преступную деятельность группы пресекли следователи СК и оперативники ФСБ. Один из обвиняемых с января 2022 года занимал высшее положение в преступной иерархии и имел сферу влияния в Благовещенске. Уже находясь в СИЗО в 2025 году, он через знакомого подкупил одного из потерпевших и уговорил его изменить показания в свою пользу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Верховный суд республики. Материалы в отношении еще троих соучастников выделили в отдельное производство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.