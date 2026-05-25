НовостиЧто происходит25 мая 2026 12:00

Житель Уфы запустил квадрокоптер над авиазаводом без разрешения

В Башкирии над заводом авиатехники кружил беспилотник
Дарья КИНЗИКЕЕВА
БПЛА не имел регистрации и опознавательных знаков.

Фото: Олег УКЛАДОВ.

Уфимская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об использовании воздушного пространства. Поводом стал запуск квадрокоптера около завода по производству авиатехники в марте этого года.

Житель Уфы не получил разрешения на полеты в органах местного самоуправления и не уведомил службы организации воздушного движения. Беспилотник не был зарегистрирован и не имел опознавательных знаков.

Такие действия создавали угрозу аварийных ситуаций, а также вреда жизни и здоровью людей. Ространснадзор привлек владельца БПЛА к административной ответственности. Его наказали за нарушение правил использования воздушного пространства и за нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов. Общая сумма штрафов превысила 30 тысяч рублей.

