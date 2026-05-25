ЕГЭ в Башкирии начнутся 1 июня, ОГЭ – со 2 июня

Количество участников ЕГЭ выросло на 879 человек, ОГЭ – на 2685. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году итоговые экзамены для выпускников Башкирии начнутся позже обычного. Первые ЕГЭ пройдут 1 июня, а ОГЭ для девятиклассников стартуют со 2 июня. Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин рассказал на оперативном совещании правительства, что такое решение позволит школам спокойно завершить учебную программу и лучше подготовиться к испытаниям.

Количество участников государственной итоговой аттестации выросло по сравнению с прошлым годом. ЕГЭ планируют сдавать 17 692 человека – это на 879 больше, чем в 2025 году. Из них 16 373 выпускника текущего года. Для них подготовлен 161 пункт проведения экзаменов. Девятиклассников в этом году 54 154 человека – на 2685 больше, чем год назад. На ОГЭ задействуют 417 пунктов.

Особое внимание уделят детям с ограниченными возможностями здоровья. Для 4 719 девятиклассников и 190 одиннадцатиклассников создадут специальные условия на экзаменах. Торжественное вручение аттестатов намечено на 27 июня. По словам министра, экзамены в 2026 году пройдут в штатном режиме с соблюдением всех требований безопасности. В республике организовали три ситуационных центра на 100 мест и обучили больше полутора тысяч общественных наблюдателей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.