Мэр Уфы не пришел в суд на рассмотрение жалобы на действия правоохранителей

Мавлиева обвиняют во взятке участком за 13 млн рублей и превышении полномочий. Фото: Артем КИЛЬКИН.

В суде рассматривают жалобу мэра Уфы Ратмира Мавлиева на действия сотрудников правоохранительных органов, которые ведут его уголовное дело. Само заседание проходит в частично закрытом режиме в интересах следствия. Сам градоначальник на заседание не пришел, и его интересы представлял адвокат.

Защитник попросил отвести судью и пояснил, что ранее этот же судья отправил Мавлиева под стражу, хотя позже Верховный суд отменил это решение. Кроме того, в 2024 году Галимзянов рассматривал иск человека, связанного с одной из строительных компаний, к администрации Уфы. По мировому соглашению тот получил земельный участок. Адвокат также сообщил, что его доверитель считает причиной своего оговора действия группы застройщиков Prime Development, передает ТАСС.

Известно, что суд отклонил ходатайство об отводе.

Напомним, Ратмира Мавлиева обвиняют в превышение должностных полномочий и получении взятки. По версии следствия, чиновник вместе с заместителем начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы и директором санатория незаконно отдал земельный участок площадью больше 1,3 тысячи квадратных метров на территории санатория, а в 2025 году Мавлиев, используя свои полномочия в сфере градостроительства, потребовал от представителя строительной фирмы взятку. Речь шла об участке стоимостью более 13 млн рублей. Застройщик должен был купить его и оформить права на него в пользу мэра.

Ранее первая инстанция арестовала Мавлиева, но Верховный суд Башкирии отменил арест и перевел градоначальника под домашний арест. Сейчас жалоба на действия правоохранителей рассматривается без его участия.

