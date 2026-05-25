Продуктовая корзина в Башкирии подорожала до 7098 рублей

В среднем по России на продукты нужно 7762 рубля в месяц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башстате опубликовали данные о стоимости продуктовой корзины в апреле. Месячный набор продуктов для одного жителя республики обошелся в 7098 рублей. За месяц показатель вырос на 78 рублей – в марте он составлял 7020 рублей.

В среднем по Приволжскому федеральному округу продуктовая корзина стоила 6814 рублей. Дороже всего базовый набор продуктов в ПФО оказался в Пермском крае – 7553 рубля. Башкирия заняла второе место. Самые дешевые продукты – в Мордовии, 6350 рублей в месяц.

В целом по России среднему жителю на месяц требовалось 7762 рубля.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.