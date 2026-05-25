Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит25 мая 2026 9:00

В правительстве Башкирии появился вице-премьер по ИИ

Олег Ли займется внедрением ИИ в Башкирии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В правительстве Башкирии появился вице-премьер по ИИ.

В правительстве Башкирии появился вице-премьер по ИИ.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На оперативном совещании правительства в ЦУРе глава Башкирии Радий Хабиров официально представил нового заместителя премьер-министра. Им стал Олег Ли. Чиновник займется внедрением искусственного интеллекта в республике.

Хабиров отметил, что времена сейчас тяжелые, бюджет испытывает дефицит, а на плечи властей легло много необычных для гражданской жизни задач, но даже в такой ситуации, по его словам, нужно думать о стратегических направлениях. Одно из них - искусственный интеллект. Глава республики искал человека с опытом и нашел Олега Ли в Национальном агентстве по развитию ИИ при правительстве России, где тот работал советником руководителя.

- Прошу любить и жаловать. И вместе в команде работать, - сказал руководитель региона.

Кроме того, глава Башкирии поручил правительству республики разработать стратегию развития и внедрения технологий искусственного интеллекта на ближайшие годы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.