В правительстве Башкирии появился вице-премьер по ИИ.

На оперативном совещании правительства в ЦУРе глава Башкирии Радий Хабиров официально представил нового заместителя премьер-министра. Им стал Олег Ли. Чиновник займется внедрением искусственного интеллекта в республике.

Хабиров отметил, что времена сейчас тяжелые, бюджет испытывает дефицит, а на плечи властей легло много необычных для гражданской жизни задач, но даже в такой ситуации, по его словам, нужно думать о стратегических направлениях. Одно из них - искусственный интеллект. Глава республики искал человека с опытом и нашел Олега Ли в Национальном агентстве по развитию ИИ при правительстве России, где тот работал советником руководителя.

- Прошу любить и жаловать. И вместе в команде работать, - сказал руководитель региона.

Кроме того, глава Башкирии поручил правительству республики разработать стратегию развития и внедрения технологий искусственного интеллекта на ближайшие годы.

