НовостиЧто происходит25 мая 2026 8:30

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате продлили режим «черного неба»

Из-за жары и безветрия в Башкирии вредные выбросы скапливаются у земли
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Режим НМУ действует с 24 мая и сохранится еще два дня.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В трех городах Башкирии – Уфе, Стерлитамаке и Салавате – продлили режим неблагоприятных метеоусловий, его еще называют «черным небом». Ограничения действуют с 24 мая и сохранятся до 20 часов 26 мая. Об этом сообщили в минэкологии региона.

Режим вводят в промышленных городах по прогнозу Башгидромета. Он действует в сухую и безветренную погоду. Именно при таких условиях вредные выбросы заводов и выхлопные газы машин скапливаются у поверхности земли, и качество воздуха ухудшается.

Крупные промышленные объекты в этих городах обязаны снизить объемы выбросов в атмосферу по утвержденным технологическим регламентам.

