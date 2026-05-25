В Уфе, Стерлитамаке и Салавате продлили режим «черного неба»

В трех городах Башкирии – Уфе, Стерлитамаке и Салавате – продлили режим неблагоприятных метеоусловий, его еще называют «черным небом». Ограничения действуют с 24 мая и сохранятся до 20 часов 26 мая. Об этом сообщили в минэкологии региона.

Режим вводят в промышленных городах по прогнозу Башгидромета. Он действует в сухую и безветренную погоду. Именно при таких условиях вредные выбросы заводов и выхлопные газы машин скапливаются у поверхности земли, и качество воздуха ухудшается.

Крупные промышленные объекты в этих городах обязаны снизить объемы выбросов в атмосферу по утвержденным технологическим регламентам.

