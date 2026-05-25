Ремонт Дёмского шоссе в Уфе продлится до 25 июня

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Уфе начали ремонтировать Дёмское шоссе. Из-за этого временно ограничат движение.

Проезд будут перекрывать по одной полосе. Сначала это нужно для подготовительных работ и фрезеровки старого покрытия, а ночью – для укладки нового асфальта. Ограничения действуют до 25 июня.

Ремонт идет на участке от микрорайона Яркий до моста через реку Дёма. Работы проводят днем с 10 до 16 часов и ночью. В часы пик их приостанавливают, чтобы не создавать сильных пробок.

