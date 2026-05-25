Уфимка, которая не кормила и не лечила детей, получила обязательные работы

Женщина проявляла полное безразличие к своим детям.

Калининский районный суд Уфы вынес приговор женщине, которая систематически нарушала права своих детей. Ее признали виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, женщина часто выпивала и совершенно не заботилась о малолетних детях: она не кормила их, не обращалась за медицинской помощью и не проявляла никакой заботы. Из-за ее грубого и равнодушного отношения дети испытывали физические и моральные страдания.

Суд приговорил женщину к 240 часам обязательных работ. Сама подсудимая признала вину. Сейчас обоих детей временно передали под опеку социального учреждения.

